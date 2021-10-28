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    Borsa günü yükselişle tamamladı

    Borsa İstanbul, yarın Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı yarım gün faaliyet gösterdi. Yarın da kapalı olacak yurt içi piyasaların kapanışı, yükseliş yönünde gerçekleşti.
    • AA
    • 28.10.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 14:05
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    Borsa günü yükselişle tamamladı

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.

    BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2,79 puan artarken, toplam işlem hacmi 8 milyar 800 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,18 değer kazanarak günü 1.522,04 puandan tamamladı.

    Borsa günü yükselişle tamamladı #1

    SEKTÖR ENDEKSLERİ ARASINDA EN FAZLA SPOR KAZANDIRDI

    Bankacılık endeksi yüzde 1,77 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,15 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,58 ile sigorta oldu.

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