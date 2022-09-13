Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon rakamını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerinin düşeceğini öngörerek fiyatlanıyor.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca perakende satışlar, yurt dışında Almanya'da TÜFE ve ZEW beklenti endeksleri, İngiltere'de işsizlik ile ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtiyor.

ABD ve Almanya'dan gelecek enflasyon verileri önemli



Dünya genelindeki yoğun veri gündemi, bugün ABD ve Almanya'da açıklanacak enflasyon verileriyle başlıyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları piyasalara olumlu sinyaller verdi. Dün, New York Fed'in açıkladığı raporda, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta gerilemeye devam ettiği bildirildi.

Enflasyon beklentilerine ilişkin olumlu haber akışı Fed'in şahin duruşunu yumuşatacağına ilişkin beklentileri güçlendirirken, riskli varlıklara olan talebi artırdı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 arttı

Dolar endeksindeki gevşeme emtia fiyatlarının yükselmesinde etkili oldu. Dün, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 93,8 dolara ve bakırın libresi yüzde 0,9 değer kazancıyla 3,64 dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,06, Nasdaq endeksi yüzde 1,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,71 yükseldi. New York borsasında endeks vadeli işlem kontratları yeni güne de sınırlı yükselişle başladı.

BIST 100 endeksi kapanış rekorunu kırdı

Yurt içinde, dün BIST 100 endeksi yüzde 3,63 artışla 3.649,21 puana yükselerek kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 3.650,07'ye taşıdı.

Dolar/TL 18,2310

Dolar/TL dün yüzde 0,1 azalışla 18,2253'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2310 seviyesinde işlem görüyor.