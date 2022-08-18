ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, beklentinin aksine geçen hafta 2 bin kişi azaldı.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ekonomiler için önemli bir gösterge olarak kabul görüyor.

ABD'de 13 Ağustos ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 250 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösterdi.

"İş gücü talebi sağlam kalmaya devam etti"

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin iş gücü talebinin sağlam kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

İşsizlik başvuruları beklentinin aksine düştü

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 265 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 262 binden 252 bine revize edildi.

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları geriledi

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 750 azalarak 246 bin 750'ye geriledi. Süregelen işsizlik başvuruları ise 6 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi artarak 1 milyon 437 bin seviyesine çıktı.