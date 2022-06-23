Petrol
109.63
-0.38%
Euro
18.2932
0.08%
Dolar
17.367
0.08%
Altın
1.02
0.43%
Borsa
2551
0.30%
Bitcoin
363.215
1.89%
BTXN Coin
7.80
-4.05%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 21 C

    Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 52 milyar 662 milyon lira artarak 6 trilyon 303 milyar 789 milyon liraya çıktı.
    • 23.06.2022 - 16:00
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 16:25
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

    Bankacılık kaynakları ve mevduatlarla ilgili veriler paylaşıldı.

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Haziran itibarıyla 52 milyar 662 milyon lira arttı ve toplam kredi hacmi 6 trilyon 251 milyar 127 milyon liradan 6 trilyon 303 milyar 789 milyon liraya yükseldi.

    AA'nın haberine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat bankalararası dahil geçen hafta 164 milyar 255 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,4 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 981 milyar 134 milyon lira oldu.
    Tüketici kredileri tutarı 896 milyar liraya yükseldi

    Tüketici kredileri tutarı, 5,7 milyar lira yükseldi

    Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Haziran itibarıyla 5 milyar 768 milyon lira artışla 896 milyar 102 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 341 milyar 955 milyon lirası konut, 22 milyar 678 milyon lirası taşıt ve 531 milyar 469 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Taksitli ticari kredilerin tutarı 8,4 milyar lira oldu

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 8 milyar 454 milyon lira artarak 840 milyar 988 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 0,2 azalışla 268 milyar 617 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 112 milyar 238 milyon lirası taksitli, 156 milyar 379 milyon lirası taksitsiz oldu.

    BDDK

    Takipteki alacaklar azaldı

    BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 17 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 696 milyon lira azalarak 162 milyar 820 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 131 milyar 749 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

    Yasal öz kaynaklar arttı

    Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 4 milyar 250 milyon lira artarak 1 trilyon 220 milyar 708 milyon lira oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah
    Kitap

    Halit Ziya'nın Batılı anlamdaki romanı: Mai ve Siyah

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!
    Tesla

    Elektrikli araba devinden günlük kazancı 300 USD!

    Neslihan Atagül sahalara geri döndü! Mini eteğiyle spor keyfi...
    Medya

    Neslihan Atagül sahalara geri döndü! Mini eteğiyle spor keyfi...

    Görüş Bildir