Global piyasalarda hareketlilik sürüyor

Küresel hisse senedi piyasaları rekor seviyelere çıkmışken, ABD tahvil getirileri ise üç ayın dip seviyelerini gördü.

Global piyasalarda borsa, döviz, tahvil, petrol, altın değerlerine bakıldığında dalgalanmaların devam ettiği görülüyor. Piyasalar, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) toplantısına odaklandı.

BORSA DALGALI

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 0,1 geriledi. Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 0,35 yükseldi. Çin, Hong Kong ve Avustralya piyasaları tatil dolayısıyla kapalı olduğu için işlem hacmi düşük kaldı.

HİSSE SENEDİ REKOR SEVİYEDE

Dünya genelindeki hisse senedi piyasaları, koronavirüs salgınının ekonomide yarattığı tahribattan toparlanmanın devam edeceği ve Fed'in gevşek para politikasını sürdüreceği beklentisinden destek buldu. Küresel hisse senedi piyasalarını izleyen MSCI endeksi S&P 500 endeksi ve Avrupa genelinde 600 büyük şirketi izleyen STOXX 600 endeksi rekor seviyelerde kapandı.

TAHVİL 3 AYIN DİP SEVİYESİNDE

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirisi cuma günü yüzde 1,428 ile üç ayın dip seviyesini gördükten sonra bugün yüzde 1,465 seviyesindeydi.

DÖVİZ YATAY SEYREDİYOR

Dolar, geçen hafta başlıca para birimleri karşısında bir aydan uzun sürenin en yüksek haftalık kazanımını kaydettikten sonra bugün yatay seyrederken, işlemciler Fed'in bu haftaki para politikası toplantısı öncesinde açık pozisyonlarını kapattı.

Dolar, euro karşısında önceki seansta 1,2093 ile yaklaşık 1 ayın en yüksek seviyesini gördükten sonra bugün sınırlı değişim göstererek 1,21075'dan işlem gördü.

Doların başlıca para birimleri karşısında seyrini izleyen endeks cuma günü 90,612'ye yükseldikten sonra bugün 90,510 ile yatay seyretti.

PETROL FİYATI YÜKSELDİ

Petrol fiyatları, artan koronavirüs aşılamasının desteğiyle seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesi sonucunda talep görünümünün iyileşmesiyle son yılların en yüksek seviyelerine yakın seyretti. Brent ham petrolünün en yakın vadeli varil fiyatı, cuma günü 73,09 dolar ile mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0,2 artıda 72,83 dolardan işlem gördü.

ABD hafif ham petrolü, cuma günü 71,24 dolar ile ekim 2018'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördükten sonra bugün yüzde 0,2 artıda 71,05 dolarda seyretti.

ALTIN GERİLEDİ

Altın fiyatları, dolardaki güçlü seyrin etkisiyle bir haftadan uzun sürenin en düşük seviyesine gerilerken, yatırımcılar Fed'in bu haftaki para politikası toplantısını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0,6 düşüşle 4 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesi olan 1,864.58 dolara geriledi.