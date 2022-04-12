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- ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek
ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek
- AA
- 12.04.2022 - 09:24
- Güncelleme : 12.04.2022 - 09:55
ABD'de enflasyon verisi bugün açıklanacak. ABD'nin enflasyonunun mart ayında yıllık yüzde 8,4 ile tepe noktasına ulaşmasının bekleniyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasının öncesinde ise tahvil ve pay piyasalarında artan satış baskısıyla karışık seyrediyor.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayısta 50 baz puan faiz artışına gideceği ve senenin devamında da şahin tutumunu sürdürebileceği beklentisi varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürüyor.
Fed, artık destek ödemelerine sıcak bakmıyor
Para politikasının azalan destekleyici duruşu ve artan resesyon riskleriyle tahvil piyasalarında satış eğilimi derinleşirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi üst üste sekiz gün artarak yüzde 2,83'le Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Tahvil piyasalarında yüzde 84 ihtimalle Fed'in mayısta 50 baz puanlık faiz artışına gideceği fiyatlanmaya başladı.
Enflasyon verisi öncesi risk iştahı düşük
ABD'de söz konusu risklerle pay piyasalarında da satış baskısının güçlendiği görülürken, bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesinde risk iştahı düşük seyrediyor.
ABD borsaları değer kaybetti
Dün, New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,69, Nasdaq endeksi yüzde 2,18 ve Dow Jones endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugüne de düşüşle başladı.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, şubat ayı sanayi üretimi
12.00 Almanya, nisan ayı ZEW beklenti endeksleri
12.00 Euro Bölgesi, nisan ayı ZEW beklenti endeksi
15.30 ABD, mart ayı TÜFE