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ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek

ABD'nin enflasyon verileri piyasalara yön verecek

Tüm dünyada ve ABD'de enflasyon bugüne kadar görülmemiş oranda yüksek. ABD enflasyonu, Fed'in faiz kararlarını etkilediği için küresel piyasalar tarafından ilgi ile izleniyor.