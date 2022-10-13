Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verisine odaklandı

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri ve İngiltere tahvil piyasasında süren belirsizliklerle negatif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalarda gözler bugün açıklanacak ABD'nin eylül ayı TÜFE verilerine çevrildi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,5 artarak beklentileri aştı.

Analistler, yoğun veri ve haber akışı ile piyasalardaki enflasyon ve resesyon ikileminin arttığına işaret ederek, merkez bankalarının agresif politikalarına devam edeceği beklentileri ve tahvil piyasasındaki belirsizliğin risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

Faiz artırımları bir süre daha devam edecek

Enflasyonist baskıların sürdüğüne işaret eden verinin ardından Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 20-21 Eylül'de düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar da enflasyonun düşürülmesi için faiz artırımlarının bir süre daha devam edeceğini ortaya koydu.

Piyasalar Fed'in faizini sonrasında ne kadar düşüreceğini tartışıyor

AA'nın haberine göre, analistler, piyasaların artık Fed'in politikasından dönmeyeceği konusunda ikna olduğunu, bundan sonraki süreçte faiz artırımlarında 75 baz puandan 25-50 baz puana geçişin ne zaman gerçekleşeceğine odaklanıldığını söyledi.

ABD'de enflasyon yıllık yüzde 8,3

ABD'de ağustosta yüzde 0,1 artan TÜFE'nin eylülde yüzde 0,2 yükselmesi, endeksteki yıllık artışın ise yüzde 8,3'ten yüzde 8,1'e gerilemesi bekleniyor. Veri öncesi para piyasası fiyatlamalarında Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yüzde 81 ihtimal veriliyor.

Avrupa'da belirsizlikler fiyatlamalara yansıyor

Avrupa tarafında, enerji krizi, resesyon endişeleri ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) tahvil alımlarına yönelik belirsizlikler fiyatlamalara yön veren temel gelişmeler olmaya devam ediyor.

Avrupa doğalgaza tavan fiyatta uzlaşamadı

Enerji krizine ilişkin haber akışının da yakından takip edildiği bölgede dün Avrupa Birliği üyesi ülkeler, ortak gaz alımı konusunda uzlaşırken, doğalgaza tavan fiyat getirilmesinde anlaşma sağlayamadı. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de enerji piyasalarındaki durumun müdahalelerle çözülemeyeceğini belirterek, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez." ifadelerini kullandı.

Çin'de karantina endişeleri geri döndü

Asya tarafında, yeni tip koronavirüs salgını kapsamında "sıfır vaka" politikasını benimseyen Çin'in Şanghay kentinde artan vaka sayıları, karantina endişelerini beraberinde getirdi. Japon elektronik üreticisi Toshiba'nın olası bir satın alım opsiyonu için Tokyo merkezli bir fonun yönettiği şirket grubunu tercih etmesi ile şirket hisselerinde yüzde 8'e yakın yükseliş yaşansa da, alımların genele yayılmadığı ve artan resesyon kaygıları öncülüğünde teknoloji hisseleri üzerindeki baskının sürdüğü görüldü.

Dolar/yen paritesi 147 ile zirvede

Öte yandan dolar/yen paritesi 147 ile yeni zirvesini test ederken, müdahale gelebileceği endişeleri yatırımcıların tetikte kalmasına neden olurken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Dolar/TL, 18,5790

Dolar/TL, dün 18,5675 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinden günü tamamlamasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,5790'dan işlem görüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: