14 Haziran, serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 17,2640 liradan, euro 18,0200 liradan güne başladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesinde dünyada dolar güçleniyor. Dolar diğer para birimleri karşısındaki üstünlüğünü artırıyor.

Piyasalarda bu gelişmelerle artan dolar talebiyle dolar endeksi 105,2 ile yaklaşık 20 yılın zirvesine yükseldi.

Dün, doların satış fiyatı 17,2510 lira, euronun satış fiyatı ise 17,9930 lira olmuştu.

Dolar güne 17,2650 liradan başladı

Dolar/TL ise dün yüzde 0,8 artışla 17,2628'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 17,2650 seviyesinde işlem görüyor.

AA'nın haberine göre, serbest piyasada 18,0180 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0200 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,0672 liradan satılıyor.