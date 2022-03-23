Tüketici güven endeksi arttı

TÜİK, mart ayı tüketici güven endeksini yüzde 1,9 artışla 72,5 olarak açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı Tüketici Güven Endeksi'ni yayınladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında arttı.

GÜVEN ENDEKSİ YÜZDE 1,9 ARTTI

Şubat ayında 71,2 olan endeks, yüzde 1,9 artışla mart ayında 72,5 oldu.