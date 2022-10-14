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    Motorine zam geliyor

    15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.10.2022 - 09:11
    • Güncelleme : 14.10.2022 - 09:13
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    Motorine zam geliyor

    Bitmek bilmeyen Rusya-Ukrayna savaşı, beraberinde getirdiği ekonomik dalgalanmalar…

    İki ülkenin bir an önce savaşı sonlandırması gerektiğini belirten Türkiye’de akaryakıt, ya zamlanıyor ya da fiyatı düşüyor.

    2 gün önce indirim yapılmıştı

    Brent petrol fiyatlarındaki istikrarsızlık, benzin ve motorin fiyatlarında değişkenlik yaşanmasına sebep oluyor.

    Dövizdeki değişiklikler de bunun bir parçası olarak görülürken, yine gelen bir zam haberi sürücüleri derinden yaraladı.

    Daha 2 gün önce yapılan indirimin tadını çıkaramayan sürücüler, bugün akaryakıt istasyonlarına doluşacak gibi.

    Motorine zam

    Öyle ki 15 Ekim cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 99 kuruş zam bekleniyor.

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,36 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 20,60 liradan satılıyor.


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