Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,22 azalışla 1.429,51 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile ana metaller oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.432,61 puandan tamamladı.

DELTA VARYANTININ ETKİSİ İLE PAY PİYASALARINDA DALGALI SEYİR İZLİYOR

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Bugünün veri gündeminde yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.