Euro
10.1768
0.22%
Dolar
8.6328
0.2%
Altın
483.89
-0.95%
Borsa
1.434
0.08%
Bitcoin
394.433
5.18%
EXEN Coin
23.28
2.64%
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 3,10 puan ve yüzde 0,22 azalışla 1.429,51 puana geriledi.
    • AA
    • 10.08.2021 - 10:44
    • Güncelleme : 10.08.2021 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı

    Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,04 geriledi, holding endeksi yüzde 0,15 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,89 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 1,72 ile ana metaller oldu.

    BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,15 değer kaybıyla 1.432,61 puandan tamamladı.

    DELTA VARYANTININ ETKİSİ İLE PAY PİYASALARINDA DALGALI SEYİR İZLİYOR

    Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlendiğini söyledi.

    Borsa İstanbul güne düşüşle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Bugünün veri gündeminde yurt içinde işgücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir