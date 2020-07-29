Döviz kurlarında son durum

Döviz kurlarında bugün itibariyle dolar 6,96 TL seviyesinde, euro 8,18 TL, sterlin 9,04 TL oldu. Altın fiyatlarında ise gram altının fiyatı 437 lira oldu.

Dolar kurundaki hareketlilik yakından takip ediliyor...

Her gün dolar kaç TL oldu veya önümüzdeki günlerde dolar yükselir mi sorularına yanıt aranıyor.

Dolara yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, hergün dolar yükselecek mi araştırması yapıyor.

Doların yükselmesi aynı zamanda dolar birikimi olanların da merak ettiği bir konu.

Doların yanı sıra dünya para piyasalarında en çok geçerliliği olan euro ve sterlini de es geçmemek lazım tabii.

Döviz kurlarında yaşanan hareketliliği, biz de sizler için bir araya getirdik.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

29 Temmuz 2020 tarihli güncel dolar kuru, yeni güne 6.93 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 8.13 TL seviyesinden başladı.

Dolar kuru şu dakikalarda 6.96 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 8.18 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar ve eurodan sonra bir diğer para birimi olan sterlin ise 9,04 TL seviyesinde.

Son dönemde artan ve yatırım yapmak isteyenlerin ilk tercihi olan altın, günden güne artmaya devam ediyor.

SON DÖNEMİN YÜKSELEN YATIRIMI 'ALTIN'

Gram altının alış fiyatı 444,22 TL olurken satış fiyatı ise 444,48 TL oldu.

Çeyrek altın da 719,70 TL'den alıcı bulurken, satış fiyatı da 728 TL olarak belirlendi.

Yarım altının alış fiyatı 1.435,20 TL oldu. Satış fiyatı ise 1.455,10 TL seviyesinde.

Tam altın (Cumhuriyet altını) fiyatı da 2.869,00 TL olarak değer görürken, satış fiyatı 2.897,60 TL seviyelerinde seyir ediyor.