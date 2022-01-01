Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Yurt dışındaki varlıkların ülkeye getirilmesini amaçlayan kanun 1 Ocak 2022'de son bulacaktı. Yeni bir düzenleme ile varlık barışı süresinin 6 ay daha uzatıldığı açıklandı.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan "Varlık Barışı" uygulamasından yararlanmak için tanınan süre 6 ay uzatıldı.

VARLIK BARIŞINDA SON TARİH 30 HAZİRAN OLDU

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin 6'ncı mükerrer sayısında yayınlanan kararla yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara bildirilmesine ilişkin süre 30 Haziran 2022'ye kadar uzatıldı.