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8 bin lira ile 897 bin lira arasında değişecek! Enerji verimliliğinde uygulanacak para cezaları belirlendi

8 bin lira ile 897 bin lira arasında değişecek! Enerji verimliliğinde uygulanacak para cezaları belirlendi Enerji verimliliği kanununda 2024 yılı için belirlenen idari para cezaları yüzde 58,46 oranında artırıldı.