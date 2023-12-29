8 bin lira ile 897 bin lira arasında değişecek! Enerji verimliliğinde uygulanacak para cezaları belirlendi

AA & Ensonhaber
Enerji verimliliği kanunu kapsamında uygulanan idari para cezalarının 2024 için miktarları belirlendi..
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.
Yüzde 58,46 oranında artırıldı
Enerji verimliliği kanununda belirlenen yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edilmesi halinde verilecek idari para cezaları, 2024 yılı yeniden değerleme oranına göre artırıldı.
8 bin lira ile 897 bin lira arasında değişiklik gösterecek
Buna göre, uygulanacak idari para cezaları 8 bin 918 lira ile 897 bin 945 lira arasında değişiklik gösterecek.
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