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- 8 Haziran, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
8 Haziran, serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 16,9110 liradan, euro 18,0760 liradan güne başladı.
- 08.06.2022 - 09:21
Dün, doların satış fiyatı 16,7410 lira, euronun satış fiyatı ise 17,8830 lira olmuştu.
Dolar/TL, dün önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1,1 artışla 16,7615'ten günü tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında serbest piyasada 16,9090 liradan alınan dolar 16,9110 liradan satılıyor.
Dolar 16,9110 lira, euro 18,0760 lira
İstanbul serbest piyasada dolar 16,9110 liradan, euro 18,0760 liradan güne başladı.
Alış-satış fiyatları
Serbest piyasada 16,9090 liradan alınan dolar 16,9110 liradan satılıyor. 18,0740 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 18,0760 lira olarak belirlendi.