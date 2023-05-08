8 Mayıs Pazartesi döviz piyasası! Dolar, euro ve sterlinde son durum Seçimden önceki son haftada gözler döviz kurlarına çevrildi. Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 19,5060 seviyelerinden işlem görüyor.

AA

Döviz piyasasında dolar ve euro sınırlı yükselişler gösterirken, sterlin ise aynı değerini korudu.

Cuma günü 19,48-19,53 bandında hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 19,5033'ten tamamladı.

Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başlamasın ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 19,5060'tan işlem görüyor.

Euro/TL 21,5350

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 21,5350'lerde seyrediyor.

Sterlin/TL 24,6450

Sterlin/TL ise önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 24,6450'den satılıyor.

Dolar endeksi

Dolar endeksi önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 101,1 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,1040'tan alıcı buluyor.

Doların seyri için ABD'deki veriler izleniyor

Analistler, küresel piyasalarda ABD'de cuma günü açıklanan iş gücü piyasası verilerinin resesyon endişelerini azaltmasıyla bir seyir izlendiğini belirtti.

Fed'in politika faizini sabit tutması bekleniyor

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini bir süre daha bu seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kaldığına dikkati çeken analistler, bu durumun doların diğer para birimleri karşısındaki değer kaybını sınırladığını ifade etti.

Doların destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 101'in destek, 103 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.