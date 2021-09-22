Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Amerikan Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında açıkladı.

FAİZ SABİT KALDI

Fed, gösterge faiz oranını yüzde 0-0,25 aralığında sabit tuttu.

Küresel piyasalarda beklenti faizlerin bu aralıkta kalacağı yönündeydi.

Fed aylık varlık alımlarını 120 milyar dolar olarak devam ettirdi.

KARAR METNİNDE VARLIK ALIMLARI YER ALDI

Fed'in faiz kararının yanı sıra karar metnindeki ifadeler de takip ediliyordu. Karar metninde varlık alımlarına ilişkin ifadeler de yer aldı. Buna göre ekonominin varlık alımlarını azaltmak için hedeflere doğru ilerleme sağladığı ifade edildi.

Karar metninde ekonomideki ilerlemenin devam etmesi durumunda varlık alım hızındaki yavaşlamanın gündeme alınabileceği belirtildi.

MAKSİMUM İSTİHDAM VE FİYAT İSTİKRARI HEDEFLERİNDE İLERLEME KAYDEDİLENE KADAR POLİTİKA DEVAM EDECEK

Fed, hanelere ve işletmelere kredi akışını desteklemek için maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerine yönelik önemli ilerleme kaydedilene kadar ayda en az 80 milyar dolarlık menkul kıymetler ve en az 40 milyar dolarlık ajans ipoteği destekli menkul kıymetler satın aldığını söyledi.

Banka, işgücü piyasası koşulları iyileşene ve maksimum istihdam sağlanana kadar enflasyonun bir süre yüzde 2'nin üzerinde çalışmasına izin vereceğini yineledi.

TCMB FAİZ KARARINI YARIN AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da politika faizini yarın yapılacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısı sonrasında duyuracak.

MERKEZ BANKASI'NIN DA FAİZİ DEĞİŞTİRMEYECEĞİ GÖRÜŞÜ HAKİM

Toplantı öncesinde görüşlerini dile getiren ekonomistler Merkez Bankası'nın politika faizini 19'da sabit bırakacağı yönünde görüş bildirdi.

Piyasalar bu açıklamada da faiz oranı ile birlikte karar metninin satır aralarındaki mesajları takip edecek.

İç piyasalarda beklenen karar 14.00'te açıklanacak.