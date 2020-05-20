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    800'ün üzerinde ürüne ek gümrük vergisi

    800'ün üzerinde ürüne ek gümrük vergisi

    İş makineleri ve tarım makineleri vinçler ve bazı demir-çelik ürünleri de kapsam dahilinde olacak.
    • AA
    • 20.05.2020 - 01:26
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    800'ün üzerinde ürüne ek gümrük vergisi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, 800'den fazla ürüne ilave gümrük vergisi getirildi.

    30 EYLÜL'E KADAR YÜZDE 30

    Ek gümrük vergisi, 30 Eylül 2020'ye kadar yüzde 30'a varan oranlarda, 1 Ekim 2020'den itibaren ise 10 puana kadar daha düşük oranlarda uygulanacak.

    AMAÇ, KORONAVİRÜSÜN EKONOMİYE ETKİLERİNİ AZALTMAK

    Kararın, koronavirüs salgınının ekonomi üstündeki olumsuz etkilerini azaltmak ve yerli sanayiyi ithalat baskısına karşı korumak amacıyla alındığı belirtildi.

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