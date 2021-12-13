81 ilden 77'si ihracatını artırdı

Türkiye, dış ticaret ağını geliştirirken; ihracata katılan şehir sayısı da arttı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-kasım dönemi ihracatı, yıllık bazda yüzde 34 artışla 203,1 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.

81 ilin tamamının katıldığı Ocak-Kasım 2021 döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul gerçekleştirdi.

77 ŞEHİR İHRACATINI ARTIRDI

Ocak-kasım döneminde ülke genelinde 77 il ihracatını artırma başarısı gösterirken, sadece 4 kent geçen yılın aynı dönemine göre geride kaldı.

İL BAZINDA YAPILAN İHRACAT ARTIŞ GÖSTERDİ

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 32,89 artarak 185 milyar 972 milyon dolar oldu. İlk 11 ayda ülke genelindeki 81 ilden 77'si ihracatını artırırken, sadece 4 kentin düşüş yaşadığı görüldü.

Ocak-kasım döneminde en yüksek ihracatı 80,2 milyar dolarla İstanbul yaparken, onu 15,6 milyar dolarla Kocaeli, 13,6 milyar dolarla Bursa, 11,1 milyar dolarla İzmir, 9,1 milyar dolarla Gaziantep, 8,4 milyar dolarla Ankara, 4,7 milyar dolarla Manisa izledi.

Sakarya 4,6 milyar dolar, Denizli 4,1 milyar dolar, Hatay 3,5 milyar dolar, Konya 2,7 milyar dolar, Kayseri 2,6 milyar dolar, Mersin 2,3 milyar dolar, Adana 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde sadece iki kentin ihracatı 1 milyon doların altında kaldı. Bayburt'tan 44,5 bin dolar, Tunceli'den 325 bin dolar ihracat yapıldı.

TÜM İLLER ARASINDA YÜKSELİŞ ZİRVESİ BAYBURT VE ÇORUM'UN

Söz konusu dönemde tüm iller arasında ise ihracatını en çok artıran il yüzde 2.366 ile Bayburt oldu. Onu yüzde 241 ile Çorum, yüzde 107 ile Elazığ, yüzde 105,7 ile Yalova izledi.

İhracat artışı Osmaniye'de yüzde 104,5, Nevşehir'de yüzde 93,9, Karabük'te yüzde 86,4, Zonguldak'ta yüzde 85,3 olarak gerçekleşti.

Kilis'in ihracatı yüzde 78, Kırıkkale'nin yüzde 77,8, Gümüşhane'nin yüzde 73,4, Bitlis'in yüzde 65,6, Aksaray'ın yüzde 56,4 Tunceli'nin yüzde 56,2, Hakkari'nin yüzde 54,2, Yozgat'ın yüzde 54, Amasya'nın yüzde 53,7, Burdur'un yüzde 53,6, Uşak'ın yüzde 52,2 arttı.

SADECE 4 İLDE İHRACAT GERİLEDİ

Ocak-kasım döneminde sadece 4 ilin ihracatında düşüş görüldü. Bu alanda başı yüzde 42,5'lik gerilemeyle Muş çekti. Onu yüzde 9,2 ile Erzurum, yüzde 4,1 ile Sivas, yüzde 1,32 ile Artvin takip etti. Bartın'ın ihracatı ise sadece yüzde 0,48'lik artış gösterdi.