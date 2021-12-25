Elektrik faturalarındaki TRT payı kaldırıldı

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında elektrik faturalarındaki TRT payı ve enerji fonu kesintilerinin kaldırılacağını açıklamıştı.

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından ilgili kanunlarda yapılan değişiklikle, elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payı ile işlevselliği kalmayan Elektrik Enerjisi Fonu Anlaşmaları uyarınca taahhüt edilen yükümlülükleri karşılamak üzere getirilmiş hükümler, yürürlükten kaldırılmıştı.

RESMİ GAZETE’DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

TRT payının kalkmasıyla elektrik enerjisi fonu anlaşmaları kapsamında elektrik faturalarında yer alan bileşenlerin azaltılması, tüketici üzerindeki mali yükün hafifletilmesi ve faturada sadeleştirmeye gidilmesi hedefleniyor.

İKİ KALEMDEN VAZGEÇİLDİ

Öte yandan, bir elektrik faturasının üzerindeki tüm vergiler, fatura borcunun yaklaşık yüzde 21'ine denk geliyor. En büyük vergi kalemi de KDV.

Buna ek Enerji Fonu Ücreti ve TRT payı da tahsil ediliyor.

Bu iki kalemden vazgeçilmesi 228 TL’lik ortalama bir faturada tüketicilerin 3,2 TL ücreti ödemeyecekleri anlamına geliyor.

Bu da faturadaki yüzde 2,7'lik kısma tekabül ediyor.