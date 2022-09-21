Küresel piyasalar Fed'in faiz kararına odaklandı

Fed'in faiz kararı bu akşam açıklanacak. Bu karar sonrasında ülkelerin para birimi değerleri ve başta altın olmak üzere emtia fiyatları yeniden belirlenecek.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi dalgalı seyir sürerken, yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın yapacağı konuşmalarına odaklanacak.

Karar ve konuşmalar sonrasında güncellenen makroekonomik projeksiyonlarda para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin ipuçları arayacak.

Fed öncesi piyasalara dalgalı seyir hakim olacak

Analistler, bugün küresel çapta yatırımcıların agresif faiz artırımlarına hazırlanması ile pay piyasalarında dalgalı bir seyir izleneceğini söylüyor.

Bugün faiz kararı saat 21.00'de açıklanacak

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bu akşam 21.00'de faiz kararını açıklayacak. Banka'nın faiz kararının yanı sıra gelecek döneme ilişkin açıklayacağı projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşması da yakından takip edilecek.

Kasım ve aralık aylarında yılın son iki toplantısını gerçekleştirecek olan Banka'nın bugün açıklayacağı projeksiyonlarda, oranların 2022 sonunda yüzde 4'ün üzerine çıkacağına işaret edilmesi öngörülüyor.

Fed, faizi yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan artıracak

Halihazırda para piyasası fiyatlamalarında, Fed'in 75 baz puanlık faiz artırımına yüzde 82 ihtimal veriliyor. Banka'nın 1 tam puanlık faiz artırımı ise yüzde 18 ile düşük ihtimal olarak görülüyor. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda Fed, üst üste 3'üncü toplantısında faizleri 75 baz puan artırarak yüzde 3,00-3,25 aralığına yükseltmiş olacak.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Fed toplantısı öncesi dün küresel pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenirken, tahvil piyasasından çıkışlar devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 3,60 ile Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 3,56'da dengelendi. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi de Ekim 2007'den bu yana ilk kez yüzde 4'ün üzerini gördü.

Dolar endeksi 110,3

Küresel çapta dolara olan talebin de güçlenmeye devam ettiği görülürken, dolar endeksi 110,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etti.

New York borsasında satıcılı seyir

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 1,01, Nasdaq endeksi yüzde 0,95 ve S&P 500 endeksi yüzde 1,13 değer kaybetti. Endeks vadeli kontratların yeni güne ise alıcılı başlaması dikkati çekiyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,44 değer kazandı

Yurt içinde ise bankacılık sektörü hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle dün alıcılı bir seyir izlenen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 2,44 değer kazanarak 3.277,50 puandan tamamladı.

Dolar/TL 18,3070

Dolar/TL ise dün yüzde 0,1 artışla 18,3082'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,3070'ten işlem görüyor.