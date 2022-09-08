Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

TÜİK Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Ağustos 2022 verileri paylaştı. Buna göre aylık Bist 100, yıllık ise dolar yatırımcısı daha fazla gelir elde etti.

Yatırımcıların tercihleri bazen kendilerine kazandırıyor bazen de kaybettiriyor. Bu yatırımların aylık, altı aylık ve yıllık bazda en fazla hangisinin getiri sağladığı ölçülüyor.

Aylık en yüksek reel getiri yüzde 16,31 ile BIST 100 endeksinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 15,23, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 16,31 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 6,63, külçe altın yüzde 2,35, Amerikan Doları yüzde 0,66 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 0,12 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,17 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde DİBS yüzde 7,63, külçe altın yüzde 3,31, Amerikan Doları yüzde1,61 ve euro yüzde 0,82 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,25 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri yüzde 17,97 ile Amerikan dolarında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan doları; TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 17,97 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,78 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 13,53, BIST 100 endeksi yüzde 16,87, euro yüzde 24,91, DİBS yüzde 48,48 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 52,31 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise külçe altın yüzde 16,96, BIST 100 endeksi yüzde 12,45 ve euro yüzde 1,56 oranlarında yatırımcısına kazandırırken; DİBS yüzde 30,31 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 35,49 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.