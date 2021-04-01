Küresel piyasalar imalat sanayi verilerini bekliyor

Küresel piyasalarda hafta başından bu yana etkili olan karışık seyir devam ediyor.

Küresel piyasalarda bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa tarafında, dün açıklanan mart ayı enflasyon verisinin Euro Bölgesi'nde yıllık yüzde 1,3'e yükselmesi ve koronavirüs salgınında artan vaka sayıları nedeniyle sıkılaştırılan tedbirler gündemin odağındaydı.

Ayrıca İngiltere'de Gayrisafi Yurt içi Hasıla, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,3 geriledi.

Bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Almanya'da DAX 30 endeksi yatay seyretti. Avro/dolar paritesi ise 1,1704 ile 4 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyesini görmesinin ardından 1,1710-1,1730 dar bandında dengelendi.

ASYA PİYASALARINDA POZİTİF HAVA

Bugün Japonya'da açıklanan Tankan büyük imalatçılar endeksinin 1. çeyrekte pozitif alana geçerek 5'e yükselmesi ve imalat sanayi PMI verisinin 52,7'ye çıkmasının ardından Nikkei 225 endeksi yüzde 1'e yakın değer kazandı. Çin'de imalat sanayi PMI verisinin hafif gerileyerek 50,6'ya inmesine karşın Şanghay bileşik endeksi de yüzde 0,2 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 yükseldi.