Avrupa Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Bugün tüm piyasaların merakla beklediği ve haftanın en önemli verilerinden olan Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısından faiz kararı çıkmadı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), beklentiler doğrultusunda faiz oranlarında değişikliğe gitmedi.

ECB'nin politika faizi sıfır

ECB'den yapılan açıklamada, ECB Yönetim Konseyi'nin, bugünkü toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldığı, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktığı bildirildi.

Varlık Satın Alma Programı kapsamında varlık alımlarının Temmuz 2022'de biteceği aktarılan açıklamada, temmuz ayı için 25 baz puan faiz artışının değerlendirildiği belirtildi.

Artış için eylül ayı hedefte

ECB'nin faiz artırımına yılın sonlarına doğru gitmesine ise kesin gözü ile bakılıyor. "Orta vadeli enflasyon görünümü ısrarcı veya bozulursa eylül toplantısında daha büyük bir artış uygun olacaktır" denilen açıklamada, eylül ayından sonra kademeli faiz artışı olacağına işaret edildi.

ECB, enflasyon tahminlerini artırdı

ECB, 2022 ve gelecek 2 yıl için enflasyon tahminlerini de yayınladı. Bu yıl için enflasyon tahminini mart ayındaki yüzde 5,1'den yüzde 6,8'e yükseltti. Yüksek enflasyon nedeniyle baskı altında olan ECB, gelecek yıl enflasyon tahminini yüzde 2,1'den yüzde 3,5'e, 2024 için de yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e çıkardı.

Euro Bölgesi'nde enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın da etkisiyle mayısta yıllık bazda yüzde 8,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine ulaşmıştı.