Küresel piyasalar karışık seyirde

Bugün küresel piyasalardaki en önemli açıklama, ABD'deki dış ticaret verileri olacak.

AA'nın haberine göre tahvil getirilerindeki yükseliş ve emtia fiyatlarındaki oynaklık, küresel piyasalarda karışık seyre neden oluyor.

Bugün ABD dış ticaret verileri beklenirken, ülkede cuma günü açıklanacak enflasyon verileri ise haftanın en önemli verisi olarak bekleniyor.

Dünya genelinde enflasyonun artmasında önemli rol oynayan yarı iletken çipler, gübre ve navlun fiyatlarındaki gerileme küresel ölçekte enflasyon beklentilerini pozitif etkiliyor.

ABD'den gelecek enflasyon verisi piyasaların odağında

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek hafta yapacağı para politikası toplantısı öncesinde enflasyon görünümüne ilişkin veri ve haberler piyasaların odağındaki yerini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, eylül toplantısındaki faiz artışı beklentileri 50 baz puanının altına indi.

Petrol fiyatları 120 dolardan alıcı buluyor

Çin ekonomisinin yeniden açılması ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus petrolüne uyguladığı yaptırımlar sonrası petrol fiyatları 120 dolar seviyesinden alıcı bulmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,31, Nasdaq endeksi yüzde 0,40 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,05 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise satıcılı başladı.

ECB'nin para politikası toplantısı takip edilecek

Avrupa'da gözler Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) perşembe günü yapacağı para politikası toplantısına çevrilirken, bankanın bu toplantıda varlık alımlarını bu ay sonunda durduracağını duyurmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ECB'nin faiz artışı konusunda nasıl bir yol izleyeceği konusunda belirsizlikler devam ederken, bankanın yıl sonuna kadar 130 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Avrupa piyasaları karışık seyirde

Dün, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,34, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,98 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli işlem kontratları yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya borsaları düşüşte

Bu gelişmelerle, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 ve tatilden dönen Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 değer kaybetti.

Borsa İstanbul rekor kırdı

Yurt içinde, dün 2.654,41 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, günü de rekor kapanış seviyesi olan 2.648,12 puandan tamamladı.

Dolar/TL 16,6340

Dolar/TL dün yüzde 1 değer kazanarak 16,5812'den kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 16,6340 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri, İngiltere'de hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceği belirtiyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler: