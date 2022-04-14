Petrol
107.57
-1.11%
Euro
15.96
0.31%
Dolar
14.61
0.13%
Altın
927.93
-0.04%
Borsa
2475
0.58%
Bitcoin
606.958
3.02%
BTXN Coin
31.58
2.89%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları azalarak 167,7 milyar ABD doları oldu.
    • 14.04.2022 - 10:09
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 10:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

    Türkiye'de, şubat ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı.

    Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,4 milyar ABD doları azalarak 160,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 129 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

    Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 889 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 543 milyon ABD doları azalışla 19,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği tespit edildi.

    Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı #1

    Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon ABD doları azaldı

    Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.


    İlginizi Çekebilir

    'İstanbul depremi için zaman daralıyor'
    Gündem

    'İstanbul depremi için zaman daralıyor'

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor
    Tesla

    İki ay içerisinde nasıl kazandığını anlatıyor

    'Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem'
    Dünya

    'Rusya'nın saldırılarına soykırım diyemem'

    Görüş Bildir