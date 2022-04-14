Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı

Şubat sonu itibarıyla özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar ABD doları azalarak 167,7 milyar ABD doları oldu.

Türkiye'de, şubat ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu açıklandı.

Vadeye göre incelendiğinde, 2021 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 1,4 milyar ABD doları azalarak 160,1 milyar ABD doları; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 129 milyon ABD doları artarak 7,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.

Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 889 milyon ABD doları azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 543 milyon ABD doları azalışla 19,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiği tespit edildi.

Bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon ABD doları azaldı

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 57 milyon ABD doları azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 1,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.