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    Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    Küresel pay piyasaları, dün ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ardından ABD Merkez Bankası'nın faiz artışına mayısta başlayabileceğine ilişkin fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık bir seyirde.
    • AA
    • 05.01.2022 - 09:31
    • Güncelleme : 05.01.2022 - 09:43
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    Küresel piyasalar karışık seyrediyor

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler piyasalarda yeniden zirveye çıkarken, bu akşam açıklanacak Fed'in toplantı tutanaklarında, para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacak.

    FED’İN İLK FAİZ ARTIŞI MAYISTA BEKLENİYOR

    Dünkü verilerden sonra Fed'in ilk faiz artışına mayısta gidileceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, martta ise yüzde 67 ihtimalle 15 baz puanlık bir faiz artışının fiyatlandığını belirtti.

    Söz konusu fiyatlamalar hafta başından bu yana tahvil piyasasında etkili olan satışları desteklerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,65 seviyesine çıktı.

    ABD’DE BORSALAR KARIŞIK SEYİRDE

    ABD'nin getiri eğrisindeki dikleşme sonrası teknoloji yoğun Nasdaq endeksi yüzde 1,33 gerilerken, Dow Jones endeksi yüzde 0,59 artışla kapanış rekoru kırdı. S&P 500 endeksi ise sınırlı düşüşle dün yüzde 0,06 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli işlem kontratları bugün satıcılı bir seyir izliyor.

    Küresel piyasalar karışık seyrediyor #1

    EURO/DOLAR PARİTESİ 1,13

    Euro/dolar paritesi, dün yüzde 0,7 azalışla 1,1297'ye gerilemesinin ardından bugün 1,13 seviyelerinde yatay seyrediyor.

    ABD'de teknoloji hisselerindeki satıcılı seyir, Asya'da işlem gören teknoloji hisseleri ile yeni güne de taşındı.

    DOLAR/JAPON YENİ PARİTESİ 116,1

    Dolar/Japon yeni paritesi dün 116,3'le son beş yılın en yüksek seviyesine çıkarken, şu sıralarda 116,1 seviyesinden işlem görüyor.

    ASYA BORSALARI İNİŞLİ ÇIKIŞLI

    Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yatay seyrederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,25, Avustralya'da ASX 200 endeksi yüzde 0,32, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,17 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,62 değer kaybetti.

    Küresel piyasalar karışık seyrediyor #2

    BORSA DÜNÜ YÜKSELEREK KAPATTI

    Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da yüzde 1,92 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.963,59 puandan tamamladı.

    DOLAR/TL 13,45

    Dolar/TL ise dün günü yüzde 2,52 artışla 13,4225’ten tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 13,45 seviyesinde işlem görüyor.

    Küresel piyasalar karışık seyrediyor #3

    PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

    11.55 Almanya, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

    12.00 Euro Bölgesi, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

    16.15 ABD, aralık ayı ADP özel sektör istihdamı

    17.45 ABD, aralık ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

    22.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları


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