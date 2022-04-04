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    Altın fiyatlarında son durum

    Küresel bazda yaşanan gelişmeler altının fiyatını etkiliyor. Altının onsu dünyada 1.920 dolarda, iç pazarda ise altının gramı 908 lirada seyrediyor.
    • REUTERS
    • 04.04.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 09:57
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    Altın fiyatlarında son durum

    Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceği yönünde beklentileri kuvvetlendirerek güvenli liman olarak görülen altının Ukrayna krizinden bulduğu desteği dengelemesiyle yatay seyretti.

    Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1.922,43 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artarak 1.927.50 dolara yükseldi. Haberimiz yayına girerken altının onsu 1.920 dolarda seyretti.

    Altın fiyatlarında son durum #1

    SERBEST PİYASADA ALTININ GRAMI 908 LİRA

    Altının Kapalıçarşı'da serbest piyasada değeri şöyle:

    Gram altın: 908 lira

    Çeyrek altın: 1.500 lira

    Yarım altın: 3 bin 1 lira

    Tam altın: 6 bin 3 lira

    Cumhuriyet altını: 6 bin 126 lira


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