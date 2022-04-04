Altın fiyatlarında son durum

Küresel bazda yaşanan gelişmeler altının fiyatını etkiliyor. Altının onsu dünyada 1.920 dolarda, iç pazarda ise altının gramı 908 lirada seyrediyor.

Altın fiyatları, dolar ve tahvil getirilerindeki yükselişlerin Fed'in faizleri öngörülenden daha hızlı yükselteceği yönünde beklentileri kuvvetlendirerek güvenli liman olarak görülen altının Ukrayna krizinden bulduğu desteği dengelemesiyle yatay seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı belirgin bir değişim göstermeyerek 1.922,43 dolardan işlem gördü. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,2 artarak 1.927.50 dolara yükseldi. Haberimiz yayına girerken altının onsu 1.920 dolarda seyretti.

SERBEST PİYASADA ALTININ GRAMI 908 LİRA

Altının Kapalıçarşı'da serbest piyasada değeri şöyle:

Gram altın: 908 lira

Çeyrek altın: 1.500 lira

Yarım altın: 3 bin 1 lira

Tam altın: 6 bin 3 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 126 lira