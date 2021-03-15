Tarsus'un Karboğazı, bungalov evler ile turizme kazandırılıyor

Tarsus Belediyesi, geçen yıllarda kayak pisti projeleriyle gündeme gelen Karboğazı’nı bu kez farklı bir yapılanma ile turizme kazandırmaya hazırlanıyor.

Mersin ilinin Tarsus ilçesinde bulunan Karboğazı, bulunduğu konumu nedeni ile cazibe merkezlerinden biri. Günümüzde bölgeye bungolov evler yapılarak yaylalara çıkmak isteyip de olanak bulamayanlar için harekete geçildi.

Mersin ilinin Tarsus ilçesine bağlı Karboğazı’nda 170 dönüm araziyi ihaleyle 20 yıllığına kiraladıklarını belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, burada yapacakları bungalov evleri, hafta sonlarında yazın yaylaya çıkamayan maddi geliri düşük vatandaşlara açacaklarını, hafta içinde de gençler için etkinlikler gerçekleştireceklerini söyledi.

“KUBAT PAŞA MEDRESESİ'NDE MÜZE AÇTIK”

Turizm alanında yeni adımlar attıklarını belirten Bozdoğan, kültür turizmi kapsamında 1553 yılında yapılan tarihi Kubat Paşa Medresesi'ni müzeye dönüştürdüklerini ifade etti. Medresenin 2002 yılından bu yana Tarsus Belediyesi’nin elinde olduğunu dile getiren Bozdoğan, “Emin olun belediyenin herhangi bir masrafı olmadan biz bu müzeyi açtık. Çok yoğun ilgi görüyor ziyaretçilerden. Saban, kağnı, Şaman elbisesi her şey çok güzel. Burası eskiden Giritlilere misafirlik yapmış. Daha önce de müzeymiş. Ama şu anda restorasyondan sonra biz açılışını yaptık. Sanayiyle tarımla gündelik yaşamla ilgili tüm eski eserler var.” dedi.

“KARBOĞAZI’NI 20 YILLIĞINA KİRALADIK”

Pandemiden sonra insanların doğaya yöneleceklerini ve doğa turizminin çok önem kazanacağını vurgulayan Bozdoğan, bu çerçevede yeni bir çalışma başlattıklarını ve Gülek Boğazı’nın kuzeyinde yer alan Karboğazı’nı 20 yıllığına kiraladıklarını söyledi.

“BU YIL BUNGALOV EVLER YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ”

Mersin’in 8 turizm bölgesinden biri olan Karboğazı’nın Tarsus için gerek yaz turizmi gerek kış turizmi açısından çok önemli bir yer olacağının altını çizen Bozdoğan, “Orada önce bungalov evler yapılacak. Yazın yaylaya çıkamayan fakir insanlar yayla turizmi olarak o bungalovlara gidecekler, hafta sonu orada kalacaklar. Gençler için günler verilecek, gidecekler. Tam bir yaşam alanı ama inanılmaz bir doğa var. Sürekli açık olacak ama yazın daha fazla talep olacak, çünkü insanlar yayla geleneğinden dolayı yazın gitmeyi daha çok isteyecekler.





TERMAL OTEL DE YAPILACAK

Biz orada şu an termal suyun gözünü bulmak için sondaj çalışmasını da başlattık, çünkü ileride orada termal otellerin açılmasını da istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamız da var.” ifadelerini kullandı.

İPEK YOLU TURİZM HATTI

İpek Yolu turizm hattında da çalışma yaptıklarını kaydeden Bozdoğan, şunları söyledi:

“Yukarıda Gülek Kalesi, onun altında Sarıışık, altında Kuzoluk, Eskişehir Köyü ve Tarsus Amerikan Kolejinin önüne kadar giden bir İpek Yolu turizm hattı da var. Biz onu da kullanıyoruz. Oradaki vakıfla zaten ortak bir çalışma da yapıyoruz. Yürüyüşlerin yapılacağı bir ring hattı olarak düşünün. Gerçekten insanlar artık psikolojik olarak çok kötü durumdalar. Normalleşme süreci başladığında bu hat, insanlarımızın rahatlaması anlamında çok iyi olacak.”