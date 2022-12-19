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    Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 1,08 artışla 5.270,61 puandan başlangıç yaptı.
    • 19.12.2022 - 11:17
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 11:28
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    Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı

    Analistler, merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında negatif bir seyir izlendiğini belirtiyor.

    Borsa İstanbul ise açılış, gün ortası ve kapanış rekorlarıyla küresel piyasalardan pozitif ayrışmasını sürdürüyor.

    Kapanış rekorunu kırdı

    BIST 100 endeksi cuma günü yükseliş eğilimini sürdürerek günü yüzde 0,49 artışla 5.214,29 puandan tamamlarken, böylece haftalık kapanış rekorunu da yüzde 4,18 geliştirdi.

    Açılışta değer kazandı

    Borsa'nın yeni haftadaki ilk günü açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,32 puan ve yüzde 1,08 değer kazanarak 5.270,61 puana yükseldi.

    Bankacılık ve holding endeksi değerlendi

    Bankacılık endeksi yüzde 1,77 ve holding endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

    Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 2,37'yle spor oldu.

    AA'nın haberine göre, Japonya ve Türkiye'de faiz kararları yatırımcıların odağında olacak.

    Borsa İstanbul, haftaya yükselişle başladı #1

    Borsa'da destek ve direnç konumu

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.100 puanın destek, 5.340 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.


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