Küresel piyasalar yeni haftaya negatif başladı

Küresel piyasalarda yüksek enflasyon ve jeopolitik risklerin ışığında negatif seyir sürüyor.

Dünyanın dev ekonomilerinden Çin'e yönelik artan huzursuzluklar küresel ekonomilere olumsuz yansıdı.

Analistler, yüksek enflasyon ve resesyon kıskacındaki ekonomilere yönelik artan endişelerin fiyatlamaları zorlaştırdığını belirterek, güçlenen dolar ve Çin ekonomisine yönelik artan huzursuzluklar ile pay piyasalarının haftaya negatif başladığını söyledi.

Fed'in tutanaklarında ikilem var

AA'nın haberine göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar ile Fed yetkililerinin değerlendirmeleri belirsizlikleri artırdı. Tutanaklarda, enflasyon önemli ölçüde düşene kadar faiz artırımlarının devam edeceği vurgulanırken, sürekli değişen ekonomik çerçevede gereğinden fazla sıkılaşmaya gidilmiş olabileceğine dair risklere işaret edilmesi, ikilem yarattı.

Veri gündemi yoğun bir hafta yaşanacak

Hafta genelinde makroekonomik veri takviminin de yoğun olması dikkati çekerken, dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Euro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi ve Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanakları, ABD'de ise revize büyüme ve dayanıklı mal siparişleri yakından takip edilecek.

Merkez Bankası'nın adımları yatırımcıların odağında olacak

Yurt içinde ise geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 100 ban puanlık faiz indirimine gittiği toplantının özeti ile ticari kredi faizlerine yönelik alınan makro ihtiyati tedbirlerin yansımaları, yatırımcıların odağında olacak.

New York borsasında düşüş

Bu gelişmelerle geçen hafta cuma günü New York borsasında düşüş yaşandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,86, S&P 500 endeksi yüzde 1,29 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,01 gerilerken, endekslerin haftalık bazdaki kayıpları ortalama yüzde 1,3 düzeyinde gerçekleşti. Endekslerin vadeli işlemlerde yeni haftaya da negatif başladığı görülüyor. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, artan belirsizliklerle ay başından bu yana devam eden yükselişini sürdürdü ve yüzde 3'ü test etti. Dolar endeksi ise 108,3 ile 15 Temmuz'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Yurt içinde, geçen hafta TCMB'nin politika faizi indirimi ve akabinde ticari kredileri indirmeye yönelik alınan makro ihtiyati tedbirler gündemin odağına yerleşti.

Borsa İstanbul rekor kırmaya devam etti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi rekor kırmaya devam etti. Gördüğü en yüksek seviyeyi 3.051,83 puana taşıyan endeks, haftalık bazda yüzde 5,44 değer kazandı.

Dolar/TL 18,1110

Dolar/TL ise geçen haftayı haftalık bazda yüzde 0,9 artışla 18,1030'dan tamamlamasının ardından, bankalararası piyasanın açılışında yeni güne 18,1110'dan başladı.