Piyasalarda gün ortası değerlendirirken Borsa İstanbul'dan yine tarihi bir rekor geldi.

Haftaya düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,16 artışla 4.551,74 puana yükseldi. Böylelikle endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 96,21 puan değer kazandı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.449,80, en yüksek ise 4.558,04 puan ile rekor seviyeyi gördü.

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 1,51, teknoloji endeksi yüzde 3,84, hizmetler endeksi yüzde 1,70 ve sanayi endeksi ise yüzde 3,45 değer kazandı.

Altının onsu 1.757 dolar seviyesinde

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin, bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 13,10, bileşik getirisi yüzde 13,53 seviyelerinde bulunuyor. Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,6 azalışla 1.757 dolarda.

Euro/dolar paritesi 1,0310

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,1800 ve dolar/yen paritesi 140,4 düzeyinde seyrediyor.

Dolar 18,6060 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 18,6060 liradan, euro 19,1880 liradan satılıyor.

Brent tipi ham petrol 94,2 dolarda

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,7 düşüşle 94,2 dolardan işlem görüyor.