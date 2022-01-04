Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 1.941,26 puandan başladı. BIST 50'deki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam ediyor.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,60 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 1.941,26 puana yükseldi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN SPOR ENDEKSİ

Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile spor oldu.

BORSA'NIN DÜNKÜ KAPANIŞI YÜKSELEREK OLDU

BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,71 artışla 1.926,66 puandan tamamladı.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.