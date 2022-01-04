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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 1.941,26 puandan başladı. BIST 50'deki açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı bugün de devam ediyor.
    • AA
    • 04.01.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 10:40
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,60 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 1.941,26 puana yükseldi.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

    Bankacılık endeksi yüzde 0,22 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti.

    EN FAZLA KAZANDIRAN SPOR ENDEKSİ

    Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,22 ile spor oldu.

    BORSA'NIN DÜNKÜ KAPANIŞI YÜKSELEREK OLDU

    BIST 100 endeksi, dün alıcılı bir seyir izleyerek günü yüzde 3,71 artışla 1.926,66 puandan tamamladı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 ve 2.000 seviyelerinin direnç, 1.900 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.


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