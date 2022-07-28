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    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku yükseldi

    TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 76,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
    • 28.07.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 15:44
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    Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku yükseldi

    AA'nın haberine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 76,5 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık DİBS ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

    Yurt dışında yerleşik kişilerin sattığı hisseler

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Temmuz haftasında net 76,5 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

    Hisse senedi stoku arttı

    Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 14 milyar 388,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Temmuz'da 14 milyar 805,1 milyon dolara yükseldi.

    Hisse senedi stoku

    Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku

    Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 293,8 milyon dolardan 1 milyar 327,7 milyon dolara çıktı. ŞBS stokları ise 118,6 milyon dolardan 109,6 milyon dolara geriledi.


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