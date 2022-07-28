Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi stoku yükseldi

TCMB tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayınlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 76,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.

AA'nın haberine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 76,5 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık DİBS ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin sattığı hisseler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri'ne göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Temmuz haftasında net 76,5 milyon dolarlık hisse senedi, 4,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 7,5 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Hisse senedi stoku arttı

Yurt dışında yerleşik kişilerin 14 Temmuz itibarıyla 14 milyar 388,2 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 22 Temmuz'da 14 milyar 805,1 milyon dolara yükseldi.

Yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 293,8 milyon dolardan 1 milyar 327,7 milyon dolara çıktı. ŞBS stokları ise 118,6 milyon dolardan 109,6 milyon dolara geriledi.