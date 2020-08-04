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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Dolar, euro ve altının işlem fiyatları belli oldu.
- AA
- 04.08.2020 - 09:37
- Güncelleme : 04.08.2020 - 09:37
İstanbul serbest piyasada dolar 6,9770 liradan, euro 8,2090 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,9760 liradan alınan dolar, 6,9770 liradan satılıyor.
EURO VE DOLAR
8,2080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 8,2090 lira olarak belirlendi.
Önceki kapanışta doların satış fiyatı 6,9810 lira, euronun satış fiyatı ise 8,2030 lira olmuştu.
ALTIN FİYATLARI
Gram altın 442,6658 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 725,52 lira, yarım altın 1.451,04 lira ve tam altın 2 bin 872,81 lira seviyelerinde bulunuyor.