Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Koronavirüs aşısına yönelik olumlu gelişmeler ve ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsizliğin sona ermesi pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçimi kazanan Joe Biden'ın ekibinin günlük istihbarat brifingi alması için onay verdiğini bildirmesinin ardından New York borsasında rekorlar geldi.

S&P 500 ENDEKSİ REKOR KIRDI

Dow Jones endeksi yüzde 1,54 değer kazanarak, tarihinde ilk kez 30 bin puanı aşarken, S&P 500 endeksi yüzde 1,62 değer kazanarak kapanış rekorunu kırdı. Nasdaq endeksi de yüzde 1,31 artışla tüm zamanların en yüksek ikinci kapanışını yaptı.

AVRUPA’DA ALIMLAR GÜÇLENDİ

Avrupa tarafında da pay piyasalarında alımların güçlendiği görüldü. Dün açıklanan veriler, Alman ekonomisinin, yılın 3'üncü çeyreğinde koronavirüs durgunluğundan tahmin edilenden daha hızlı toparlandığına işaret etti. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH), bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,5 arttı.

Veri sonrası Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,26, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,55 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.

EURO/DOLAR PARİTESİ

Euro/dolar paritesi ise yükselişe geçerek analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1,19'un üzerini test etti.

ASYA BORSALARI GÜNE POZİTİF BAŞLADI

Bugün Asya'da güne pozitif başlayan pay piyasaları, etkisini artıran kar satışları nedeniyle şu dakikalarda karışık bir görünüm ortaya koyuyor.

Japonya ile Çin'in, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 14 gün karantina şartı olmaksızın, karşılıklı iş seyahatlerini yeniden başlatmaya karar vermesi sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 düşüş kaydetti.

Aşı çalışmalarına ilişkin haberler petrol fiyatlarının da hızlı yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 4,3 değer kazanmasının ardından bugün de yüzde 0,5 artışla 48,6 dolara çıkarak marttan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Altın fiyatları ise düşüş eğilimini sürdürerek, 1.802 dolara geriledi.

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİ GÜNDEMİ:

16.30 ABD, 3. çeyrek GSYH ve kişisel tüketim harcamaları

16.30 ABD, ekim ayı dayanıklı mal siparişleri

16.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

18.00 ABD, ekim ayı kişisel gelir ve harcamalar

18.00 ABD, Michigan Üniversitesi kasım ayı tüketici güven endeksi

18.00 ABD, ekim ayı yeni konut satışları

22.00 ABD, Fed toplantı tutanakları