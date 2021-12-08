Borsa İstanbul güne rekorla başladı

Borsa İstanbul, açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 16,11 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 1.997,15 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTIŞ YAŞADI

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,61 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BORSA, DÜNKÜ KAPANIŞI DA REKORLA YAPMIŞTI

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 2,78 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.981,04 puana taşıdı.

OMICRON VARYANTINA KARŞI ENDİŞELER AZALDI

Analistler, koronavirüs salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişelerin azalmasıyla küresel bazda risk iştahının arttığını söyledi. Analistler, yine de koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.000 ve 2.040 seviyelerinin direnç, 1.920 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.