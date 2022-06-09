9 Haziran, altın piyasasında son durum

ABD doları değerini artırdıkça altının onsu düşüyor ancak dolar kurunun değerlenmesinden dolayı iç piyasada altın artmaya devam ediyor.

Altın fiyatları, dünyada yüksek enflasyonla mücadele eden Fed'in faiz artırımlarına ilişkin takvim üzerinde etkili olabileceği düşünülen ABD işsizlik ve enflasyon verileri öncesinde, tahvil getirilerindeki yükselişler nedeniyle yatay seyretti.

Altının onsu bugün 1.850 dolar

Altının spot piyasadaki kapanışta ons fiyatı, belirgin bir değişim göstermeyerek 1,853.24 dolardan işlem gördü. Altının onsu bugün ise güne 1.850 dolardan başlangıç yaptı.

Kapalıçarşı'da altın fiyatları:

Serbest piyasada altın fiyatları, geldiği nokta ile 2022 yılının zirvesini tazedi ve son 5,5 ayın da rekorunu kırmış oldu.

Gram altın: 1.023 lira

Çeyrek altın: 1.690 lira

Cumhuriyet altını: 6 bin 889 lira

Tam altın: 6 bin 763 lira

Yarım altın: 3 bin 381 lira