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9 Haziran, döviz piyasasında son durum

9 Haziran, döviz piyasasında son durum

Dolar, kritik seviye olan 15 lirayı geçtikten sonra dün itibarıyla 17 lirayı aşarak piyasaları hareketlendirdi. Bugün ise dolar 17,2020 liradan, euro ise 18,4410 liradan güne başladı.