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9 Haziran, döviz piyasasında son durum
Dolar, kritik seviye olan 15 lirayı geçtikten sonra dün itibarıyla 17 lirayı aşarak piyasaları hareketlendirdi. Bugün ise dolar 17,2020 liradan, euro ise 18,4410 liradan güne başladı.
- 09.06.2022 - 09:31
- Güncelleme : 09.06.2022 - 10:01
Kur, altın fiyatlarını ve diğer fiyatlamaları yakından etkiliyor. Son düzlemde Fed'in aldığı kararlar ve ABD'nin ekonomik verilerindeki güçlenmelerden ötürü dolar güvenini artırarak, dünyadaki ağırlığını yükseltti. Kurdaki artış da enflasyon üzerinde baskı oluşturuyor.
Dünyada bu atmosfer yaşanırken son kapanışta dolar 17,11 liradan, euro ise 18,38 liradan satılmıştı.
Dolar/TL: 17,2020
İHA'nın haberine göre, bugün İstanbul Kapalıçarşı’da 17,20 liradan alınan dolar 17,2020 liradan, 18,4390 liradan alınan euro ise 18,4410 liradan satılıyor.
Sterlinin serbest piyasada satış rakamı ise 21,5617 lira.