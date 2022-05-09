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    9 Mayıs'ta dövizde son durum

    Haftanın ilk gününün ilk dakikalarında dolar 14,9696, euro ise 15,7426 liradan işlem görerek yeni haftaya başladı. Dolar, saat 14.22'de 15,0233 lira oldu.
    • 09.05.2022 - 13:54
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 14:38
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    9 Mayıs'ta dövizde son durum

    ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı kararının etkisinde geçen haftayı dolar kuru 14,95, euro ise 15,83 liradan kapatmıştı.

    Dolar yeni haftada 14,9696 liradan işlem görüyordu

    Küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, iç piyasada da haftaya yükselişle 14,9696 liradan başladı.

    dolar

    Dolar/TL 15,0233 lira

    Haber yayına hazırlandığında dolar yüzde 0,55 artışla 14,996 lira, euro yüzde 0,22 artışla 15,8092 lira ve sterlin yüzde 0,19 artışla 18,509 liradan işlem görüyordu. Dolar saat 14.02'de 15,02 liraya, euro ise 15,852 liraya yükseldi. Sterlin de 18,508 lira oldu. Saat 14.22'de ise dolar 15,0233 lira, euro 15,847 lira ve sterlin 18,5717 lira oldu.

    Dolar kuru, dar bandı kırdı

    ANKA'nın haberine göre, dolar kuru, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile yerleştiği 14,5-15 dar bandını kırdı.

    dolar


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