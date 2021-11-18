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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,01 puan ve yüzde 0,18 değer kazanarak 1.710,05 puana yükseldi.
    • AA
    • 18.11.2021 - 10:45
    • Güncelleme : 18.11.2021 - 11:01
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    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

    Küresel piyasalar enflasyon endişesi içinde karışık seyir izlerken Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,18 artışla 1.710,05 puandan başladı.

    BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ ARTTI

    Bankacılık endeksi yüzde 0,04 ve holding endeksi yüzde 0,27 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,11 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,27 artarak kapanış rekorunu 1.707,04 puana taşıdı.

    Borsa İstanbul güne yükselişle başladı #1

    DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.660 puanın destek, 1.725 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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