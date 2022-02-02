Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Fed'in piyasaya verdiği olumlu etki ile küresel piyasalar pozitif ilerlerken Borsa İstanbul da bu rüzgardan faydalanıyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne önceki kapanışa göre 13,45 puan ve yüzde 0,67 artışla 2.028,88 puandan başladı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDESKLERİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,79 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,23'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi dün alıcılı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 0,61 artışla 2.015,43 puandan tamamladı.

FED'İN OLUMLU ETKİSİ PİYASALARI SARDI

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin açıklamalarıyla bankanın martta 50 baz puanlık faiz artırımına gideceği beklentilerinin zayıfladığını belirterek, para politikasında orantılı sıkılaşmaya özen gösterileceği görüşlerinin ağırlık kazanmasının risk iştahını desteklediğini söyledi.

DESTEK VE DİREÇ KONUMU

Yurt içinde ise zayıf veri gündemine karşın bilanço takviminin yoğunlaşmaya başlamasıyla hisse bazlı hareketliliğin artabileceğine işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 2.050 puanın direnç, 1.990 seviyesinin ise destek konumunda bulunduğunu kaydetti.