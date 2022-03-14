Borsa İstanbul haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, haftaya 12,77 puan ve yüzde 0,62 artışla 2.066,62 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya 2.066,62 puana yükselereke "merhaba" dedi.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ YÜKSELDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,15 ve holding endeksi yüzde 0,88 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,54'le spor, en çok kaybettiren yüzde 0,56'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 ENDEKSİ, GEÇEN HAFTA YÜKSELEREK KAPANMIŞTI

BIST 100 endeksi, cuma günü küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam etti ve yüzde 0,58 artışla 2.053,85 puandan kapandı. Endeksin haftalık bazdaki yükselişi ise yüzde 3,17 düzeyinde gerçekleşti.

RUSYA-UKRANYA MÜZAKERELERİ TAKİP EDİLECEK

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına yönelik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, bugün iki ülke arasında ateşkesin sağlanması için yürütülen müzakerelerin 3. turunun gerçekleştirileceğini, buradan çıkacak haber akışının yakından takip edileceğini söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.