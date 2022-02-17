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    Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

    Merkez Bankası toplam rezervleri 192 milyon dolar artarak 114 milyar 848 milyon dolara ulaştı.
    • AA
    • 17.02.2022 - 16:32
    • Güncelleme : 17.02.2022 - 16:44
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    Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ni açıkladı.

    DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

    Brüt döviz rezervleri 600 milyon dolar azalarak 75 milyar 716 milyon dolardan 75 milyar 116 milyon dolara geriledi.

    ALTIN REZERVLERİ ARTTI

    Altın rezervleri ise 11 Şubat haftasında 793 milyon dolar artarak 38 milyar 939 milyon dolardan 39 milyar 732 milyon dolara yükseldi.

    Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı #1

    TOPLAM REZERVLER YÜKSELDİ

    Merkez Bankası toplam rezervleri 11 Şubat ile biten haftada 192 milyon dolar artarak 114 milyar 848 milyon dolar oldu.


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