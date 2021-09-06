Bitcoin, yeniden yükselişe geçti

Bitcoin, ocak ayında en düşük seviyesini gördükten sonra 14 Nisan'da 64 bin 804 dolara kadar çıkmıştı. Ancak sonrasında yine 40 binlere inen para birimi bugün 51 bin 870 dolara yükseldi.

Kripto para birimleri yeniden yükselişe geçerken son dönemde rekorlarla adından söz ettiren Cardano ve Solana rekor seviyelerine yakın seyrediyor. Öte yandan Bitcoin, yeniden 51 bin doları aştı.

Kripto para birimleri, dalgalanmanın ardından dolarda yaşanan düşüşün de verdiği etki ile yeniden yükselişe geçti.

DEĞERİ 49 BİN 500 DOLARDAN 51 BİN 870 DOLARA ÇIKTI

Dünyada en çok işlem gören kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte 49 bin 500 dolardan 51 bin 870 dolara yükseldi.

BITCOIN YILA KÖTÜ BAŞLAMIŞTI

Popüler kripto para birimi ocak ayında yılın en düşük seviyesini görmüş, 27 bin 734 dolara kadar gerilemişti. Bitcoin en yüksek seviyesine de 14 Nisan'da çıkmış, 64 bin 804,72 doları görmüştü.

DİĞER KRİPTO PARA BİRİMLERİ DE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Ethereum, son bir haftada yüzde 20'lik bir yükseliş kaydederken, son 24 saatteki yükselişle de 3 bin 919,73 doları gördü.

Binance Coin, son 24 saatlik dilimde 489,38 dolardan 507,34 dolara yükseldi.

Tether, 0,99 dolarlık seviyesinden yükselerek 1 dolar seviyesine çıktı.

XRP, 1,24 dolardan 1,33 dolara yükseldi.

Dogecoin, 0,29 dolardan 0,31 dolara çıktı.