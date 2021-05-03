Yurt içi piyasalar enflasyon verisine odaklandı

Bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri takip edilecek.

Yükselen emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon beklentileri, küresel piyasalarda endişeye neden oluyor.

Küresel piyasalarda gündemi, yükseliş eğilimi geçen hafta da devam eden emtia fiyatlarına paralel artan enflasyon endişeleri belirledi.

Enflasyon beklentilerine paralel artan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyri tüm piyasalarda fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, açıklanan makreokonomik veriler de genel olarak ekonomideki toparlanmanın devam ettiğini gösterdi.

Bu hafta, yoğun veri gündeminin yanı sıra bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşması takip edilecek. Emtia fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri, pay piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

BUGÜN NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ TAKİP EDİLECEK

Yurt içinde, geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Enflasyon Raporu'nda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesinin ardından bugün nisan ayı enflasyon verileri takip edilecek. Öte yandan, bu hafta perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı da yatırımcıların odağında yer alıyor.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,26 değer kaybeden BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise dünya borsalarından pozitif ayrıştı. Endeks, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,92 değer kazanarak haftayı 1.397,82 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise geçen haftayı yüzde 1,1 azalışla 8,2883'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,2880 seviyesinde işlem görüyor.

DESTEK VE DİRENÇ KONUMU

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ve dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 seviyesinin direnç, 1.340 puanın destek olarak öne çıktığını söyledi.

EKONOMİSTLER, NİSAN AYINDA TÜFE'DE ARTIŞ BEKLİYOR

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisan ayında TÜFE'nin yüzde 1,79 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,79) göre bir önceki ay yüzde 16,19 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER:

10.00 Türkiye, nisan ayı imalat sanayi PMI

10.00 Türkiye, nisan ayı TÜFE ve Yurt içi ÜFE

10.55 Almanya, nisan ayı imalat sanayi PMI

11.00 Euro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, nisan ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, nisan ayı ISM imalat sanayi PMI