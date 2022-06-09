Petrol
123.69
0.09%
Euro
18.4465
0.29%
Dolar
17.2262
0.58%
Altın
1.02
-0.05%
Borsa
2546
0.23%
Bitcoin
521.019
-0.11%
BTXN Coin
11.42
1.96%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

    BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 3 Haziran itibarıyla 92 milyar 579 milyon lira arttı.
    • 09.06.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 16:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 92 milyar 579 milyon lira artarak 6 trilyon 127 milyar 845 milyon liraya çıktı.

    Sektörün kredi hacmi 3 Haziran itibarıyla 92 milyar 579 milyon lira arttı.

    Bankacılık sektörünün toplam mevduatı yükseldi

    Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 68 milyar 747 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 674 milyar 56 milyon lira oldu.

    Tüketici kredileri tutarı 878 milyar lira oldu

    Verilere göre tüketici kredileri tutarı, 3 Haziran itibarıyla 10 milyar 685 milyon lira artışla 878 milyar 34 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 334 milyar 909 milyon lirası konut, 21 milyar 389 milyon lirası taşıt ve 521 milyar 736 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

    Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 2,4 arttı

    Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 923 milyon lira artarak 818 milyar 303 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,4 artışla 265 milyar 207 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 108 milyar 60 milyon lirası taksitli, 157 milyar 147 milyon lirası taksitsiz oldu.

    Takipteki alacaklar azaldı

    BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 3 Haziran itibarıyla bir önceki haftaya göre 589 milyon lira azalarak 163 milyar 332 milyon liraya geriledi. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 305 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

    BDDK

    Yasal öz kaynaklar artış gösterdi

    Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 10 milyar 741 milyon lira artarak 1 trilyon 216 milyar 430 milyon lira oldu.


    İlginizi Çekebilir

    Konya'da, hamile eşini öldüren şahsa iyi hal indirimi
    3. Sayfa

    Konya'da, hamile eşini öldüren şahsa iyi hal indirimi

    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı
    Yaşam

    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir