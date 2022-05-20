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    Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti

    Çin Merkez Bankası, 5 yıllık kredi referans faiz oranını 15 baz puan indirerek yüzde 4,45'e çekti.
    • 20.05.2022 - 09:18
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    Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti

    Çin'de etkin olan ve Şangay'da kısıtlamaların artırıldığı koronavirüs salgını ekonomik kararların üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

    Ayrıca birçok sahada ölçülen ekonomik performans, ilk vakaların Çin'in Vuhan kentinde görüldüğü koronavirüs salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere geriledi.

    Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında 5 yıllık kredi referans faiz oranını (LPR) 15 baz puan indirerek yüzde 4,45'e çektiğini duyurdu.

    1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,70'de sabit

    PBoC, bugün gerçekleştirilen para politikası kurulu toplantısında, 5 yıllık kredi referans faiz oranını yüzde 4,60'dan yüzde 4,45'e indirirken 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,70'de sabit tuttu.

    Çin Merkez Bankası faiz indirimine gitti #1

    İkinci indirim

    Faiz indirimi, PBoC'nin, bu yıl 5 yıllık faiz oranında yaptığı ikinci indirim oldu. Banka, ocak ayında söz konusu faizi yüzde 4,65'ten yüzde 4,60'a düşürmüştü.

    AA'nın haberine göre, analistler emlak kredileri için referans kabul edilen faiz oranındaki indirimlerin borç problemleri içindeki sektörü desteklemeyi ve koronavirüsten etkilenen ekonomideki orta vadeli kredi talebini canlı tutmayı hedeflediğini kaydetti.


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