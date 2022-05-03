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Dövizde son durum
Ramazan Bayramı dolayısı ile piyasaların kapalı olduğu bir ortamda, Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,89 seviyelerinden işlem görüyor.
- 03.05.2022 - 10:48
- Güncelleme : 03.05.2022 - 10:51
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı.
AA'nın haberine göre, Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor.
Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280 oldu
Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.
Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.