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    Dövizde son durum

    Ramazan Bayramı dolayısı ile piyasaların kapalı olduğu bir ortamda, Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 14,89 seviyelerinden işlem görüyor.
    • 03.05.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 10:51
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    Dövizde son durum

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde tahvil piyasalarında devam satış baskısının doları diğer para birimleri karşısında desteklediğini bildirdi.

    Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 üzerinde 14,8841'den tamamladı.

    AA'nın haberine göre, Dolar/TL, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 14,8870 seviyesinde işlem görüyor.

    dolar

    Euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280 oldu

    Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 azalışla 15,6280'den, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 18,6290'dan satılıyor.

    Dolar endeksi, bugün önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 103,4'te dengelenirken, euro/dolar paritesi ise yatay seyirle 1,0510 seviyesinden işlem görüyor.


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