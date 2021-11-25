Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul, dün kapanış rekoru kırdı. Borsa açılışında ise BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 1.819,69 puandan başlangıç yaptı.

Borsa İstanbul'un açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,39 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 1.819,69 puana yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,25 artış kaydetti.

EN FAZLA KAZANDIRAN ORMAN, KAĞIT, BASIM SEKTÖRÜ OLDU

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,22 ile orman, kağıt, basım, tek kaybettiren yüzde 0,63 ile spor oldu.

BORSANIN KAPANIŞ REKORU 1.812,30'E ÇIKTI

BIST 100 endeksi, dün önceki kapanışa göre yüzde 1,55 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.812,30 puana taşıdı.

KÜRESEL PİYASALARDAN POZİTİF AYRILDI

Analistler, enflasyon baskısı ve koronavirüs vakalarındaki artışın oluşturduğu belirsizliklerle küresel piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içinde ise pay piyasalarının pozitif ayrıştığını söyledi.

DESTEK VE DİRENÇ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.850'nin direnç, 1.760 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.